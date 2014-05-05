Гриценко: Головний диверсант – це Путін

Про це в ефірі телеканалу «Україна» заявив кандидат на пост Президента України, лідер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.

За словами Гриценка, «фактично, зараз антитерористична операція тільки розпочалася, а не продовжилася».

Читайте такожТуск: Путін повинен припинити втручатися у внутрішні справи України«На початку цього тижня я проїхався сходом країни, був і в Луганську, і в Донецьку, і бачив, скоріше, імітацію, а не антитерористичну операцію. Коли захоплені приміщення ніхто не перекривав, не відключав там воду, світло, туди спокійно підносилася їжа. Зараз, з великим запізненням, влада почала показувати, що зі зброєю в руках країна захищатиме себе від диверсантів і терористів. Я не знаю жодної такої країни у світі, яка дозволила б на своїй території діяти диверсантам з ПЗРК. Це неприпустимо. Ці мерзотники прикривають себе, стріляючи зі спин жінок й дітей», – зазначив Гриценко.

Гриценко каже, що існують тактики протидії озброєним людям, які прикриваються людьми.

«Я, як офіцер, стверджую, що це порушення правил, узаконених міжнародними конвенціями з ведення збройної війни. Але якщо вони діють так, очевидно, варто вивчити досвід, який застосовувався на Балканах, де теж прикривалися цивільними особами та дітьми. У такому випадку, учасникам АТО давали сигнал (наприклад, сигнальна ракета вгору) і через 30 секунд має бути відкритий вогонь. Це робили для того, щоб люди розуміли, що їх використовують, як щит. Вони тікали, і неприкритими залишалися диверсанти і терористи», – говорить Гриценко.

На думку Гриценка, щодо того, що стосується легітимності антитерористичної операції на Сході, «все абсолютно правильно, відповідно до закону про антитерористичну діяльність».

«Коли не вистачає сил і засобів СБУ, закон передбачає використання підрозділів і частин інших силових структур. Включаючи прикордонників, Національну Гвардію, Внутрішні Війська, підрозділи Збройних Сил. Всі ці крики з Кремля – це істерика. Насправді, головний диверсант – це Путін», – заявив народний депутат.

Перебуваючи у Чернігові, Гриценко зазначив: «В Чернігові і в області все спокійно. Немає ніяких диверсантів і чєловєчків. Багато невдоволених владою за багатьма причинами. Але гарантовано: в Чернігові ніхто не знищить український прапор і не вивісить російський триколор. Тут люди налаштовані на єдність країни».