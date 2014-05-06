Стали відомі імена 36 загиблих у сутичках в Одесі
Одесити продовжують самостійно складати список загиблих під час масових сутичок в центрі міста і пожежі в Будинку профспілок 2 травня.
Як повідомляє Думская.net опубліковано оновлений список із 36 імен. В міліції та СБУ підтверджувати імена та причини смерті поки відмовляються, посилаючись на таємницю слідства.
1. Бірюков Андрій Васильович, 1978 року народження - вогнепал.
2. Жульков Олександр Юрійович, вогнепал.
3. Яворський Микола Анатолійович, вогнепал.
4. Петров Геннадій Ігорович, 1985 року народження - вогнепал.
5. Бражевський Андрій Геннадійович, 1987 року народження - падіння.
6. Папура Вадим Вадимович, 1996 року народження - падіння.
7. Заєць Ігор Леонідович, 1968 року народження - падіння.
8. Кущ Руслан Олегович, 1984 року народження - падіння.
9. Вареникина Ганна Анатоліївна, 1955 року народження - отруєння.
10. Калин Анатолій Андрійович, 1976 року народження - отруєння.
11. Нікітенко Максим Олексійович, 1982 року народження - падіння.
12. Острожнюк Ігор Євгенович, 1964 року народження - падіння.
13. Буллах Віктор Далхакович, 1956 року народження - падіння.
14. Іванов Ігор Володимирович, 1986 року народження - вогнепал.
15. Маркін В'ячеслав Володимирович, 1969 року народження - падіння.
16. Негатуров Вадим Віталійович, 1959 року народження - опіки.
17. Гнатенко Євген Миколайович, 1952 року народження - отруєння газом.
18. Полулях Алла Анатоліївна, 1962 року народження - отруєння газом.
19. Яковенко Ірина Володимирівна, 1959 року народження - отруєння газом.
20. Кушнарьов Геннадій Олександрович, 1975 року народження - отруєння газом.
21. Мішин Сергій Сергійович, 1985 року народження - отруєння газом.
22. Пікалова Світлана Валеріївна, 1981 року народження - отруєння газом.
23. Коврига Микола Сергійович, 1984 року народження - отруєння газом.
24. Садовничий Олександр Кузьмич, 1954 року народження - отруєння газом.
25. Бригар Володимир Анатолійович, 1984 року народження - отруєння газом.
26. Никитюк Дмитро Ігорович, 1974 року народження - отруєння газом.
27. Митчик Євген Васильович, 1983 року народження - отруєння газом.
28. Степанов Віктор Васильович, 1948 року народження - отруєння газом.
29. Костюхін Сергій Миколайович, 1967 року народження - отруєння газом.
30. Новицький Володимир Михайлович, 1944 року народження - отруєння газом.
31. Польовий Віктор Павлович, 1966 року народження - отруєння газом.
32. Бежаницкая Христина Олександрівна, 1992 року народження - отруєння газом.
33. Ломакіна Ніна Іванівна, 1953 року народження - отруєння газом.
34. Кононов Олександр Владиславович, 1959 року народження - отруєння газом.
35. Гнатенко Андрій Миколайович, 1989 року народження - отруєння газом.
36. Балабан Олексій Семенович, 1982 року народження - отруєння газом.
Нагадаємо, 2 травня в Одесі загинули 46 осіб.