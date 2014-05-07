МЗС засудив затримання протестувальників у Москві

"Затримання 6 травня в Москві мирних демонстрантів, які протестували на Болотній площі проти порушень прав людини в Росії, є черговим свідченням процвітання в цій країні всеосяжної системи репресій проти будь-якого інакомислення. Складно назвати цивілізованою країну, де людину можуть без будь-яких пояснень заарештувати лише за протестний плакат або навіть за одиночний пікет. Ще складніше серйозно ставитися до спроб такої країни вчити демократії інших", - зазначили у відомстві.

"Повна заборона на неконтрольоване владою мирне волевиявлення громадян у власній країні і, разом з тим, заохочення і пряма підтримка насильницьких дій озброєних терористів в іншій державі, це не просто подвійні стандарти - це подвійна мораль, яка є одним з інструментів експансіоністської політики сучасної Росії", - додали в МЗС України.

Зовнішньополітичне відомство закликало "де-факто керівництво Росії припинити спонсорувати і підтримувати екстремізм в Україні, а також зробити реальні кроки, спрямовані на утвердження у власній державі основоположних прав людини, принципів свободи слова і зібрань, реальної політичної конкуренції".