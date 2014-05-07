Маріупольська міськрада звільнена, біля будівлі розбирають барикади

Також, біля будівлі міськради стоять кілька міліцейських машин. За неофіційними даними, сьогодні під ранок міськрада була звільнена від сепаратистів . Пострілів в довколишніх будинках в центрі міста не чули, повідомляє сайт 0629.com.ua.

Рух транспорту відновлено. Обгорілий тролейбус прибрали. Ще один зі спущеними колесами стоїть навпроти Будинку зв'язку.

Всю ніч в центрі Маріуполя горіли покришки, місцями велася стрілянина.

У центрі міста, неподалік від міськради чергували бригади швидкої допомоги, але жодного звернення за допомогою не було. Про це 0629 повідомили у медзакладах міста. Також цієї ночі не було зафіксовано жодного випадку вогнепального поранення.