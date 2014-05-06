У центрі Маріуполя горять шини, сталася перестрілка

Біля захопленої міськради в Маріуполі горять шини, повідомляє 0629.com.ua з посиланням на очевидців. Дим дуже густий і його видно за кілька кілометрів.

В цей же час в районі військової бази у Маріупольського аеропорту сталася перестрілка. Тут люди в чорному і камуфляжі обстріляли кілька автомобілів. Відомо, що серед обстріляних авто - "Волга", якій прострелили радіатор, а також кілька мікроавтобусів.

Читайте такожУ Маріуполі вимкнули веб-камери, перед міськрадою горять покришки, чути пострілиІнформації про потерпілих наразі немає.

У центрі Маріуполя знову чути звук сирени. З боку Будинку зв'язку проспект Леніна перекритий тролейбусом, який стоїть поперек дороги.

Рух транспорту на проспекті Металургів в районі підземного переходу також перекрито тролейбусом. Поруч лежить ряд з автомобільних шин, але він не горить.

21:58. Журналіст Микола Ревченко, який перебуває на місце події в ефіріhromadske.tv заявив, що бойовики покинули міськраду у Маріуполі, пише Українська правда.

"Є інформація, що проводиться антитерористична операція", - додав він, зазначивши, що сепаратисти полишили будівлю самі.

"Наскільки я розумію, проводяться локальні антитерористичні операції, помічені люди у чорному одязі (українські силовики)", - сказав він.

За його словами сепаратисти намагалися напасти сили АТО біля агробази по вулиці Окружній на в'їзді в місто, їм дали відсіч, деяких захоплили в полон.

Сайт 0629 повідомляє, що на трасі Маріуполь-Ялта, в районі другого спуску в пос.Мелекино виставлений блок-пост, де знаходяться люди без розпізнавальних знаків. Співробітників міліції поряд немає.