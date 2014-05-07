Lifenews розмістив під Слов'янськом російські "Гради", видавши їх за українські

На російському ресурсі Lifenews було розміщено новину про нібито українські установки реактивного залпового вогню "Град" під Слов'янськом, проілюстровану фото машин з російськими військовими номерами.

Читайте такожШтепа в інтерв'ю російському каналу заявила, що вдячна Путіну і рада сепаратистамНа фотографії Lifenews номери затерті з допомогою фоторедактора, проте в інтернеті можна без зусиль встановити оригінал - це зображення з російського військового блогу Віталія Кузьміна. Фото є частиною репортажу про навчання 4-ї окремої гвардійської танкової Кантемирівської ордена Леніна Червонопрапорної бригади, які відбулися на початку 2012 року.

Раніше українські ЗМІ повідомляли, що російський Lifenews опублікував матеріал про перестрілку під Слов'янськом у великодню ніч до самої перестрілки.