Царьов сказав Путіну не втручатися в справи Сходу

Про це заявив Олег Царьов в ефірі радіостанції "Говорить Москва", пише Українська правда.

"Ми можемо перенести референдум, ми можемо це зробити буквально за кілька днів, але для цього ми хочемо побачити зустрічну пропозицію чинної влади. Умовою початку переговорів повинно бути припинення збройних дій, люди повинні перестати гинути. Якщо цього не буде зроблено, ми не будемо вважати, що влада готова домовлятися", - сказав він.

При цьому Царьов зазначив, що прийняття остаточного рішення не стосується президента РФ Володимира Путіна.

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"При всій повазі і симпатії до Володимира Путіна, але рішення про референдумі прийняли громадяни Луганської і Донецької області. Це рішення приймає не Володимир Путін, це внутрішня справа донеччан і луганчан, і ми будемо обговорювати і приймати рішення самостійно", - зазначив Царьов.