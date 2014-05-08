Донецька облрада вимагає від Ради негайно припинити АТО

Як повідомила прес-служба Донецької облради, колегія цього органу влади висловила стурбованість у зв'язку з ескалацією напруженості на території Донецької області.

"Антитерористична операція, розпочата за рішенням керівництва країни на півночі Донеччини, вже призвела до численних жертв серед мирного населення. Сьогодні місто Слов'янськ перетворено на зону кровопролитних боїв і, по суті, на справжнє пекло для його жителів, вибратися з якого внаслідок блокади немає ніякої можливості", - йдеться у зверненні.

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На думку донецьких депутатів, дії Антитерористичного центру "зірвали процес мирного врегулювання конфлікту" і "загрожують перерости в соціальний конфлікт з незворотними наслідками".

"Влада повинна повернутися за стіл переговорів і мирним шляхом знайти рішення суспільно-політичного конфлікту. Необхідно врахувати вимоги протестувальників, які стосуються децентралізації влади, та інші обґрунтовані вимоги", - вважають у Донецькій облраді.

Донецькі депутати також висловили готовність брати участь у переговорному процесі, делегувавши на переговори своїх представників.