Янукович погодився на прямий ефір

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ дав згоду виступити сьогодні в прямому ефірі на Першому національному телеканалі (УТ-1), оскільки вважає, що не журналісти винуваті у відмові йому в ефірі 28 червня.

Про це інтернет-виданню "Острів" повідомила народний депутат України Ганна ГЕРМАН.

За її словами, вона мала розмову з журналістами УТ-1, "ми порадилися з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і дійшли висновку, що журналісти в ситуації, що утворилася, не винні".

"Ми вирішили прийняти запрошення журналістів УТ-1 і лідер Партії регіонів буде сьогодні в прямому ефірі на телеканалі УТ-1 о 21.20. Журналісти не винні у тому, що на них був тиск", - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона також повідомила, що сьогодні на зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з новим Послом США в Україні Уїльямом ТЕЙЛОРОМ йому було передано "нашу заяву з приводу ситуації з ефіром на УТ-1".

Крім того, Г.ГЕРМАН підтвердила, що заяву Партії регіонів з приводу ситуації з ефіром на УТ-1 "вже направили в Моніторинговий комітет Ради Європи".

Як повідомляв УНІАН, увечері 28 червня прес-служба Партії регіонів розповсюдила заяву, в якій стверджувалося, що Перший Національний канал (УТ-1) після дзвінка з Секретаріату Президента України замінив запланований прямий ефір з лідером партії В.ЯНУКОВИЧЕМ повторною трансляцією виступу Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Прес-служба партії заявила, що таким чином помаранчева влада продемонструвала, “якою насправді є свобода слова в Україні”.

Водночас Перший Національний канал (УТ-1) сьогодні офіційно заявив, що інформація прес-служби Партії регіонів щодо ситуації про ненадання прямого ефіру В.ЯНУКОВИЧУ є спотвореною і неправдивою.

Також прес-секретар Президента України Ірина ГЕРАЩЕНКО в інтерв`ю УНІАН підкреслила, що Секретаріат Президента не має ніякого відношення до роботи Першого Національного каналу і жодним чином не впливає на його редакційну політику. «Ми демонструємо однакову пошану до будь-якого ЗМІ, не дозволяючи собі з цього приміщення (Секретаріату) диктувати умови роботи. Секретаріат не має ніякого відношення до НТКУ, і я не думаю, щоб хтось із Секретаріату дозволяв собі подібні речі”, - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.