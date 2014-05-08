У Дружківці сепаратисти обстріляли будинок члена ВО «Просвіта»



Про це кореспонденту УНІАН повідомив по телефону сам Шаповалов.

Він розповів, що сьогодні, 8 травня, близько 18.00 під`їхали озброєні люди на «Джипі» з автоматами, зробили кілька пострілів по будівлі, розбили скло, зламали двері, відкрили всі підсобні приміщення, підвал, винесли ноутбук та інші речі. У будинку нікого не було, але сусіди були свідками події, і викликана міліція зафіксувала 9 слідів від пострілів вогнепальної зброї.

Шаповалов розповів, що раніше, 4 травня, в його приватний будинок невідомі кинули пляшки з «коктейлем Молотова», і завдяки щасливому випадку дружина і внучка, які знаходилися в будинку, не постраждали.