У Дружківці сепаратисти обстріляли будинок члена ВО «Просвіта»
23:38, 08 травня 2014Політика
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У м.Дружківка Донецької області сепаратисти обстріляли будинок члена Всеукраїнської організації «Просвіта» Євгена Шаповалова.
У Дружківці сепаратисти обстріляли будинок члена ВО «Просвіта» / REUTERS
Про це кореспонденту УНІАН повідомив по телефону сам Шаповалов.
Він розповів, що сьогодні, 8 травня, близько 18.00 під`їхали озброєні люди на «Джипі» з автоматами, зробили кілька пострілів по будівлі, розбили скло, зламали двері, відкрили всі підсобні приміщення, підвал, винесли ноутбук та інші речі. У будинку нікого не було, але сусіди були свідками події, і викликана міліція зафіксувала 9 слідів від пострілів вогнепальної зброї.
Шаповалов розповів, що раніше, 4 травня, в його приватний будинок невідомі кинули пляшки з «коктейлем Молотова», і завдяки щасливому випадку дружина і внучка, які знаходилися в будинку, не постраждали.
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