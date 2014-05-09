ГПУ відкрила провадження проти Калєтніка й Олійника за голосування руками "законів 16 січня"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що під час проведення вказаного пленарного засідання під головуванням Калєтніка, з порушенням процедури розгляду та прийняття законопроектів, без використання системи «Рада» відбулося голосування за пакет законів, якими суттєво обмежувалися конституційні права та свободи громадян України.Читайте такожГПУ відкрила справу проти Клименка і розповіла, як він поцупив 6 мільярдів

При цьому результати голосування озвучувалися головою лічильної комісії Олійником без підрахунку голосів народних депутатів та незважаючи на відсутність деяких із них під час голосування у залі ВР.

У подальшому прийняття вказаних законопроектів та оприлюднення їх у парламентських та урядових ЗМІ призвело до ескалації конфлікту між громадянами України та працівниками правоохоронних органів, що в результаті спричинило людські жертви.

В рамках досудового розслідування проводяться першочергові слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня тодішні провладні фракції ухвалили "у ручному режимі" ряд законів, що обмежували конституційні права і свободи свободи громадян. Зокрема, ВР посилила обмеження на проведення масових акцій, амністувала співробітників спецпідрозділу "Беркут", які били мирних демонстрантів, ввела відповідальність за наклеп і жорстко регламентувала діяльність ЗМІ.

28 лютого Верховна Рада скасувала ці репресивні закони.