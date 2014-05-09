ГПУ відкрила провадження проти Калєтніка й Олійника за голосування руками "законів 16 січня"
Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього першого заступника голови Верховної Ради Ігоря Калєтніка та народного депутата Володимира Олійника за фактом фальсифікації підрахунку голосів під час пленарного засідання парламенту, яке відбулося 16 січня 2014 року.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Встановлено, що під час проведення вказаного пленарного засідання під головуванням Калєтніка, з порушенням процедури розгляду та прийняття законопроектів, без використання системи «Рада» відбулося голосування за пакет законів, якими суттєво обмежувалися конституційні права та свободи громадян України.Читайте такожГПУ відкрила справу проти Клименка і розповіла, як він поцупив 6 мільярдів
При цьому результати голосування озвучувалися головою лічильної комісії Олійником без підрахунку голосів народних депутатів та незважаючи на відсутність деяких із них під час голосування у залі ВР.
У подальшому прийняття вказаних законопроектів та оприлюднення їх у парламентських та урядових ЗМІ призвело до ескалації конфлікту між громадянами України та працівниками правоохоронних органів, що в результаті спричинило людські жертви.
В рамках досудового розслідування проводяться першочергові слідчі дії.
Як повідомляв УНІАН, 16 січня тодішні провладні фракції ухвалили "у ручному режимі" ряд законів, що обмежували конституційні права і свободи свободи громадян. Зокрема, ВР посилила обмеження на проведення масових акцій, амністувала співробітників спецпідрозділу "Беркут", які били мирних демонстрантів, ввела відповідальність за наклеп і жорстко регламентувала діяльність ЗМІ.
28 лютого Верховна Рада скасувала ці репресивні закони.