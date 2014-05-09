МЗС: провокації на кордоні здійснюються з відома російської влади

Міністерство закордонних справ України вимагає від влади Росії припинити провокувати загострення ситуації на українсько-російському кордоні.

Як повідомили УНІАН Департаменті інформаційної політики МЗС України, 7 травня на прикордонному пункті пропуску «Ізварине», за підтримки контрольованих Росією озброєних бойовиків з українського боку кордону, відбувся несанкціонований прорив на територію України броньованого автомобіля «Тигр», нібито «подарованого» луганським терористам депутатом Держдуми РФ Володимиром Жириновським.

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Крім того, впродовж останнього часу на українсько-російському кордоні почастішали випадки блокування прикордонних підрозділів, нападів на прикордонні наряди, перешкоджання виконанню прикордонниками їхніх функцій, було зафіксовано непоодинокі спроби, в тому числі з боку громадян Росії, незаконного переміщення через кордон зброї, екстремістської літератури, сепаратистської символіки.

"Цілком очевидно, що ці добре сплановані провокації не можуть здійснюватись без відома російської влади, а в деяких випадках є всі підстави стверджувати, що такі дії нею безпосередньо організовуються і координуються", - зазначили в МЗС.

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У міністерстві вимагають від російської сторони припинити провокувати загострення ситуації на українсько-російському кордоні, вжити реальних кроків з метою недопущення проникнення з Росії на територію України різного роду екстремістів, терористів та диверсантів.