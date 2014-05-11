ЗМІ: У Красноармійську почалася стрілянина, одна людина загинула

Як повідомляє місцеве видання 06239.com.ua з посиланням на очевидців, до бійців батальйону "Дніпро", які взяли під охорону Красноармійську міськраду, прямував автомобіль. Дорогу йому перегородили місцеві протестувальники. Для забезпечення проїзду бійці відкрили вогонь.

За попередньою інформацією, серед місцевих є один вбитий та один поранений - йому прострелили ногу.

Читайте такожНа Донеччині обстріляли автобус з бійцями спецбатальйону "Азов", один з нападників вбито У той же час, на викладених в мережі відео видно, що кілька пікетувальників підійшли до озброєних людей, яких видання називає бійцями "Дніпра", впритул, після чого ті почали стріляти в повітря. Один з пікетників після цього впав.

Хто в нього вистрілив, поки невідомо.