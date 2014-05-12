Ештон: ЄС чекає від Росії ознак справжньої деескалації української кризи

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Ештон заявила перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28-ми країн-членів, яка першим на порядку денному розгляне ситуацію в Україні.

Ештон, назвавши референдум на Донбасі, проведений сепаратистами 11 травня, "так званим", сказала, що в засіданні Ради ЄС візьме участь глава ОБСЄ Дідьє Буркхальтер, який минулого тижня зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним щодо України.

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"Ми все ще чекаємо на ознаки справжньої деескалації. Це означає відведення військ і надсилання сигналів, які потрібні для того, аби ситуація заспокоїлась. Деякі заяви, які пролунали на зустрічі з главою ОБСЄ, можуть заохочувати, і ми чекаємо почути від нього напряму", - сказала Ештон.

"Вибори - це нагода для народу України демократично обрати президента. Це важливо для майбутнього, для шляху просування уперед. Кандидати готові вести повноцінну виборчу кампанію. Це справжня нагода і я сподіваюсь, що це буде важливим моментом. В інтересах усіх, щоб вибори відбулись в найкращий спосіб", - додала Верховний представник ЄС.