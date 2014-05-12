Roshen заявляє про захоплення двох вантажівок на блокпосту в Донецьку

«Дві євровантажівки компанії Roshen, які поверталися з м. Рубіжне Луганській області, були затримані в м. Донецьк озброєними людьми кавказької національності», - йдеться у повідомленні прес-служби корпорації.

У компанії також повідомили, що угруповання, що захопило вантажівки, в особі свого представника вимагало отримання викупу у розмірі 30 тис. дол. за кожну машину. При цьому у Roshen відзначили, що переговори з тими, хто захопив автомобілі, щодо їх повернення поки безуспішні.

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Як повідомляв УНІАН, у східних областях України продовжується збройний конфлікт. Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення розпочати на сході, де сепаратисти, підтримувані російськими спецслужбами, захопили низку держустанов, антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України. 2 травня у районі Слов'янська і Краматорська розпочалася активна фаза антитерористичної операції силами підрозділів МВС, Нацгвардії.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Кременчуцька і Маріупольська (на сьогоднішній день закрита) кондитерські фабрики, масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко» (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).

Власником компанії є кандидат на пост президента України Петро Порошенко.