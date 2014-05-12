На Одещині сепаратисти побили члена "Правого сектора", викрикуючи: "Ах, ти не любиш Путіна!"

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Одеській області, в ніч на 12 травня в районному центрі Котовськ невідомі в камуфляжі і масках увірвалися до квартири представника організації «Правий сектор», журналіста Олександра Ярошенка. Вони почали його бити і душити, викрикуючи: «Ах, ти не любиш Путіна!..».

За даними міліції, журналіст зумів вирватися, вистрибнув у вікно і побіг у напрямку лісу, щоб сховатися. Невідомі його довго переслідували, але не знайшли. Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, повернувшись додому, потерпілий виявив, що його квартира згоріла, оргтехніка, мобільні телефони і документи знищені.

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«Близько другої години ночі до чергової частини міськвідділу міліції надішли повідомлення від диспетчера СГПЧ-23 Котовська про те, що на вул. Гагаріна, в багатоповерховому будинку, загорілася квартира. На вказане місце відразу прибула слідчо-оперативна група. Після локалізації пожежі працівниками міліції та ДСНС було проведено детальний огляд місця події. Встановлено, що вогнем знищено житлову кімнату і майно, жертв і потерпілих немає», - повідомили у відділі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України, а також – за ст. 125 КК України (легкі тілесні ушкодження).

На даний час проводяться слідчі дії, направлені на встановлення причини пожежі, суми завданих збитків і очевидців події.