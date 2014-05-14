У мережі з'явилася карта блокпостів терористів

Про створення карти у своєму Facebook повідомив Роман Бурко.

"Просимо всіх, хто може допомогти у визначенні терористичних об'єктів - скидайте координати, фото, відео постів, кількість бойовиків і по-можливості, тип озброєння. Будь-які відомості, які допоможуть групам антитерору знешкодити бойовиків і окупантів", - написав він у соцмережі.