У Краматорську терористи викрали співробітника мерії
08:49, 15 травня 2014Політика
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У Краматорську Донецької області терористи викрали співробітника управління соцзахисту міста Максима Матюшенка.
Терористи увірвалися в квартиру чоловіка / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляють місцеві журналісти в соціальних мережах з посиланням на інформацію працівників міськради Краматорська.
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«14 травня близько 17.40 з своєї квартири було викрадено Максима Матюшенка, працівника управління соцзахисту міста Краматорська. Озброєні люди, з тих, які давно в місті, були на двох машинах. Квартиру перевернули, забрали фото і комп'ютерну техніку, мобільні телефони. Куди відвезли - невідомо. Діти встигли сховатися», - йдеться в повідомленні.
У прес-службі Головного управління МВС України в Донецькій області про це викрадання не повідомляють.
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