МВС спростовує захоплення телевежі в Краматорську
20:06, 14 травня 2014Політика
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Телевізійна вежа у Краматорську на Донеччині залишається під контролем українських силовиків.
Телевежа в Краматорську знаходиться під контролем українських силовиків / REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.
«Інформація, що з'явилася сьогодні в деяких Інтернет-ЗМІ про те, що Краматорська телевежа нібито була захоплена терористами, не відповідає дійсності», - заявили в МВС.
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Краматорська телевежа знаходиться під контролем українських силовиків, йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, раніше в рамках проведення активної фази антитерористичної операції у Краматорську українські силовики відбили у сепаратистів телевізійну вежу.
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