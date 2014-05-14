МВС спростовує захоплення телевежі в Краматорську

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

«Інформація, що з'явилася сьогодні в деяких Інтернет-ЗМІ про те, що Краматорська телевежа нібито була захоплена терористами, не відповідає дійсності», - заявили в МВС.

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Краматорська телевежа знаходиться під контролем українських силовиків, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в рамках проведення активної фази антитерористичної операції у Краматорську українські силовики відбили у сепаратистів телевізійну вежу.