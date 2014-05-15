Журналіст: Луганчани цікавляться правовими підставами відстрілу терористів

Про це у своєму Facebook написав луганський блогер і журналіст Сергій Іванов.

"До мене часто звертаються луганчани, які мають зареєстровану зброю, серед яких багато ветеранів МВС і збройних сил. Звертаються вони з одним питанням: чи є правові підстави почати відстріл збройних колорадів на вулицях. Дуже багато людей готові розчохлитися і почати вбивати (або калічити), не чекаючи, поки їх пограбують або викрадуть. Знаючи багатьох з них особисто, я не сумніваюся, що за кілька днів місто буде густо всіяне тушками ватників, які своїм цинічним мародерством наочно продемонстрували справжнє обличчя "русского мира", за що велике їм спасибі", - пише він.

"Як юрист, я не бачу підстав побоюватися кримінальної відповідальності за знищення озброєного (це важливо) ватника, оскільки, відповідно до норм Конституції та іншого українського законодавства, кожен з них цілком потрапляє під поняття "терорист", який з допомогою зброї загрожує життю і здоров'ю громадян України. З цієї точки зору його ліквідація цілком може бути кваліфікована як необхідна оборона", - додав Іванов.

"Але є одне "але" - кулегільзотека МВС. Кожна куля, витягнута з утроби дохлого злочинця, може бути миттєво ідентифікована, а дані про власника зброї злиті колорадам продажними ментами, яких теж вистачає. Ось саме цього і бояться люди. Тому я прошу до закінчення АТО вилучити бази даних кулегільзотеки з Луганського і Донецького УМВС", - додав він.

"Крім того, я прошу вищих посадових осіб держави виступити з роз'ясненням до громадян України (насамперед, Луганської і Донецької областей) і по можливості підтвердити мій висновок про те, що фізичне знищення озброєного терориста будь-яким способом не спричинить кримінальну відповідальність. Всі мої попередні спроби звернення на адресу чиновників прокуратури і МВС увінчалися у відповідь малозрозумілим муканням. Давайте відстоювати своє право на індивідуальну збройну самооборону", - написав Іванов.