Вчені знайшли величезне яйце з м'якою шкаралупою, поховане в Антарктиді 68 мільйонів років тому

Це яйце, яке датується пізнім крейдяним періодом, походить з того часу, коли Антарктида зовсім не була схожа на той крижаний континент, яким вона є сьогодні.

Яйце з м'якою шкаралупою, поховане приблизно 68 мільйонів років тому під морським дном неподалік від Антарктиди, яка різко набрала сотні мільярдів тонн, виявилося однією з найдивніших знахідок у палеонтології за останні роки. Про це пише The Daily Galaxy.

Зазначається, що його розміри становлять 29 на 20 сантиметрів. Це робить його найбільшим яйцем із м’якою шкаралупою з усіх, що коли-небудь були виявлені, та другим за величиною яйцем будь-якого виду, поступаючись лише вимерлій слоновій пташці. Усередині не було знайдено кісток, збереглася лише шкаралупа, тому вченим залишається лише гадати, що ж із нього вилупилося.

Яйце, яке датується пізнім крейдяним періодом, належить до того часу, коли Антарктида зовсім не була схожа на той крижаний континент, яким вона є сьогодні. У ті часи її узбережжя розташовувалося на мілководді, що кишіло морськими рептиліями, і саме вздовж одного з таких стародавніх берегів це яйце було відкладено, з нього вилупилося дитинча, яке зрештою було кинуте на пісок.

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Значимість знахідки полягає не лише в її розмірі, а й у формі та структурі. Замість того щоб нагадувати яйця динозаврів, ця скам’янілість набагато більше схожа на те, що могла б відкласти змія чи ящірка, - деталь, яка спрямувала дослідників на зовсім інший еволюційний шлях, ніж вони очікували.

Шкаралупа, що не відповідає кісткам

Оскільки поруч із нею не збереглося скелета, палеонтологи не могли просто віднести яйце до відомого виду. Натомість група дослідників під керівництвом палеонтолога Лукаса Лежандра з Техаського університету в Остіні створила абсолютно новий таксон спеціально для цієї яєчної шкаралупи: Antarcticoolithus bradyi.

"Ідентифікація тварини, яка відклала яйце, невідома, але ці збережені морфологічні особливості відповідають скелетним останкам мозазаврів (великих морських лепідозаврів), знайденим поблизу. Вони не відповідають описаним морфологічним особливостям яєць динозаврів аналогічного розміру", - розповів Лежандр у дослідженні, нещодавно опублікованому в журналі Nature.

Цікаво, що мозазаври - це величезні морські рептилії, яких вважають предками сучасних лепідозаврів, групи, до якої входять ящірки та змії.

Відродження теорії про "рудиментарні" яйця

Зазначається, що м’яка, шкіряста текстура шкаралупи підтверджує теорію, яка вже деякий час циркулює серед дослідників мозазаврів, а саме, що ці тварини могли бути живородними, народжуючи живих дитинчат, яйця яких розвивалися майже повністю всередині матері, оскільки така тонка й слабо мінералізована шкаралупа мала лише пропускати воду та газ на заключному етапі перед вилупленням.

Оскільки у сучасних живородних лепідозаврів нижчий і повільніший метаболізм, що дозволяє економити енергію під час розмноження, вони, як правило, відкладають яйця з такою ж тонкою шкаралупою. Але у мозазавра, який був значно більшим, ймовірно, було достатньо енергії, що може пояснити, як тварина, пристосована до стратегії живородження, все ж змогла знести яйце таких величезних розмірів.

Що ж його врятувало

Важливо, що яйця з м’якою шкаралупою рідко зберігаються достатньо довго, щоб скам’яніти, оскільки їхня текстура робить їх схильними до руйнування ще до початку мінералізації. Це яйце вціліло лише завдяки особливому хімічному складу місця, куди воно впало.

Дослідники вказали на поклади апатиту та піриту, виявлені навколо скам’янілості, як на ключовий доказ. Ці два мінерали руйнуються під впливом кисню, а їхня присутність вказує на те, що яйце було поховане на дні океану в середовищі з низьким вмістом кисню, або в аноксичному середовищі. Дослідники пояснили:

"Обмежене окислення, на яке вказує наявність апатиту, за яким слідують умови чистого відновлення, на які вказують піритові фрамбоїди в Antarcticoolithus. Це може бути ключем до такого способу збереження".

Розмір яйця не завжди безпосередньо залежить від розміру тіла. Наприклад, морські змії, як правило, відкладають невеликі кладки через обтічну форму свого тіла, а мозазаври, також пристосовані до швидкого пересування у воді, можливо, дотримувалися тієї ж схеми, віддаючи перевагу невеликому розміру кладки над кількома незвично великими яйцями.

Новини археології

Коли геолог Петер Бенніке розламав шматок крейди, видобутої в Стівенс-Клінте в Данії, він помітив усередині дивне скупчення предметів. Потім чоловік відніс предмет до Геологічного музею Факсе, і після його дослідження Джон Ягт (голландський фахівець із морських лілій) визначив, що всередині знаходяться щонайменше два різних типи фрагментів морських лілій.

На підставі цієї інформації вчені дійшли висновку, що тварина з’їла морські лілії, а потім відригнула їхні неперетравлені залишки.

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