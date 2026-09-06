Точка Немо: де знаходиться найвіддаленіше місце на Землі

Це відокремлене місце посеред океану використовують як "кладовище" космічних кораблів.

У південній частині Тихого океану є місце, настільки віддалене від суші, що найближчими до нього людьми часом виявляються астронавти Міжнародної космічної станції (МКС), які перебувають на орбіті Землі.

Йдеться про знамениту точку Немо – океанічний полюс недоступності. Як пише Mirror, точка Немо розташована приблизно за 2688 км від найближчої ділянки суші. При цьому МКС, що перебуває на висоті близько 400 км над поверхнею Землі, виявляється ближче до цієї точки, ніж будь-яка людина на суші.

Глибина океану в цьому районі сягає близько 4000 м. Незважаючи на екстремальну віддаленість від цивілізації, тут існує життя: у водах зустрічаються мікроорганізми, а також тунець, меч-риба та марліни.

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Однак, як зазначило видання, головна популярність цієї ділянки океану пов’язана не з морським життям, а з космосом. Район навколо точки Немо вважається одним із найбільш придатних місць для контрольованого падіння великих космічних об’єктів.

Він розташований далеко від населених територій, тому ймовірність того, що уламки космічного апарата впадуть на людей або будівлі, є мізерною.

Саме тому протягом десятиліть сюди направляли космічні апарати, що вийшли з експлуатації. У період з 1971 по 2016 рік у цьому районі було затоплено понад 260 космічних об’єктів.

Серед них – радянські орбітальні станції "Салют", а також знаменита станція "Мир".

Тут планують завершити історію МКС

Наступною великою конструкцією, яка має відправитися в цей віддалений район Тихого океану, стане МКС. Її виведуть з експлуатації на початку 2030-х років. Після завершення роботи станції її мають звести з орбіти та спрямувати в бік точки Немо.

Очікується, що більша частина конструкції зруйнується під час входу в атмосферу, а решта фрагментів впаде в океан у заздалегідь визначеній безпечній зоні.

Чому обрали саме це місце

Точка Немо розташована настільки далеко від суші, що її використовують як своєрідне "космічне звалище". Відсутність великих населених пунктів робить цей район привабливим для контрольованого падіння космічного сміття.

Крім того, значна частина цієї акваторії знаходиться за межами національних територіальних вод, що також спрощує вибір району для подібних операцій.

Таким чином, один із найбезлюдніших куточків планети з часом може стати останнім притулком для однієї з найвідоміших споруд в історії космонавтики – Міжнародної космічної станції.

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