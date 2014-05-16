Співробітництво України та Європейського Союзу переходить до нового етапу - Фюле



Про це він заявив на брифінгу для журналістів у Києві, передає кореспондент УНІАН.

«У мене є відчуття, що співробітництво України з ЄС переходить до нового етапу. Я хочу наголосити, що ми об’єднані в нашому рішучому бажанні допомогти Україні, і ми рішуче налаштовані допомагати Україні сьогодні і в майбутньому», - зазначив єврокомісар.

Він позитивно оцінив започаткування в Україні «круглих столів» щодо вирішення ситуації в країні, зокрема те, що вони «рухаються в напрямку Сходу».

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«Я наголошував, що важливо, аби в цьому процесі брали участь всі зацікавлені сторони», - додав Фюле.

Він зазначив, що в той час, коли Україна зосереджується на тому, аби провести деескалацію ситуації, ЄС зосереджується на виконанні своїх зобов’язань.