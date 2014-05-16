Співробітництво України та Європейського Союзу переходить до нового етапу - Фюле

22:56, 16 травня 2014
Політика
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Комісар Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле вважає, що співробітництво України та Європейського Союзу переходить до нового етапу.

Співробітництво України та Європейського Союзу переходить до нового етапу REUTERS


Про це він заявив на брифінгу для журналістів у Києві, передає кореспондент УНІАН.

«У мене є відчуття, що співробітництво України з ЄС переходить до нового етапу. Я хочу наголосити, що ми об’єднані в нашому рішучому бажанні допомогти Україні, і ми рішуче налаштовані допомагати Україні сьогодні і в майбутньому», - зазначив єврокомісар.

Він позитивно оцінив започаткування в Україні «круглих столів» щодо вирішення ситуації в країні, зокрема те, що вони «рухаються в напрямку Сходу».

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«Я наголошував, що важливо, аби в цьому процесі брали участь всі зацікавлені сторони», - додав Фюле.

Він зазначив, що в той час, коли Україна зосереджується на тому, аби провести деескалацію ситуації, ЄС зосереджується на виконанні своїх зобов’язань.

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