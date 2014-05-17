Фюле нагадав РФ, що можливі санкції залежать від її ставлення до президентських виборів в Україні



Про це він повідомив сьогодні на брифінгу для журналістів у Києві, передає кореспондент УНІАН.

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«Ставлення Російської Федерації до проведення президентських виборів в Україні матиме вплив на подальше міркування країн-членів ЄС щодо можливих санкцій», - зауважив Фюле.