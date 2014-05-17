Фюле нагадав РФ, що можливі санкції залежать від її ставлення до президентських виборів в Україні
00:44, 17 травня 2014Політика
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Комісар Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле заявляє, що від ставлення Росії до президентських виборів в Україні 25 травня будуть залежати можливі подальші санкції Європейського Союзу щодо Москви.
Від ставлення РФ до президентських виборів в Україні залежатимуть можливі подальші санкції ЄС щодо Москви Фото УНІАН
Про це він повідомив сьогодні на брифінгу для журналістів у Києві, передає кореспондент УНІАН.
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«Ставлення Російської Федерації до проведення президентських виборів в Україні матиме вплив на подальше міркування країн-членів ЄС щодо можливих санкцій», - зауважив Фюле.
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