Кількість загиблих під час АТО силовиків збільшилася до 24
За даними групи «Інформаційне Опір», в ході антитерористичної операції (АТО) загинуло 24 українських силовика, близько 70 чоловік поранено.
Про це повідомив координатор групи ”Інформаційний Опір” Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
“Щодо втрат українських силовиків у ході АТО. За даними групи ”Інформаційний Опір”, у ході АТО були зафіксовані такі втрати: Збройні сили України - 16 чоловік; СБУ -3 людини; ВВ МВС (Національна гвардія) - 5 чоловік. Поранених, у цілому, близько 70 чоловік”, написав Тимчук.
Він зазначив, що група “ІС” є не офіційною структурою, тому очікує, що списки загиблих героїв будуть уточнені відповідними держорганами.
Читайте такожТерористи Слов'янська заявили про сотні убитих українських і американських військових
“Варто розуміти, що надання такої вичерпної і об`єктивної інформації - це наш святий обов’язок перед тими, хто віддав своє життя в ім`я України. Також це важлива складова протидії брехливій російській пропаганді”, - наголосив Тимчук.
Раніше джерела в СБУ повідомляли про загибель 21 силовика.