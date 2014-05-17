Кількість загиблих під час АТО силовиків збільшилася до 24

Про це повідомив координатор групи ”Інформаційний Опір” Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

“Щодо втрат українських силовиків у ході АТО. За даними групи ”Інформаційний Опір”, у ході АТО були зафіксовані такі втрати: Збройні сили України - 16 чоловік; СБУ -3 людини; ВВ МВС (Національна гвардія) - 5 чоловік. Поранених, у цілому, близько 70 чоловік”, написав Тимчук.

Він зазначив, що група “ІС” є не офіційною структурою, тому очікує, що списки загиблих героїв будуть уточнені відповідними держорганами.

Читайте такожТерористи Слов'янська заявили про сотні убитих українських і американських військових

“Варто розуміти, що надання такої вичерпної і об`єктивної інформації - це наш святий обов’язок перед тими, хто віддав своє життя в ім`я України. Також це важлива складова протидії брехливій російській пропаганді”, - наголосив Тимчук.

Раніше джерела в СБУ повідомляли про загибель 21 силовика.