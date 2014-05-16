З початку АТО українські військові втратили 21 людину, 65 було поранено - джерело

Про це УНІАН повідомило джерело в СБУ

Зокрема, серед загиблих: 18 бійців ВСУ, 3 бійця спецпідрозділу "Альфа".

Серед поранених: 29 співробітників Служби безпеки, 27 - Збройних Сил України, 1 медик ВСУ, 5 військовослужбовців Внутрішніх військ, 1 співробітник МВС, 2 - Національної гвардії.

Крім того, 2 військовослужбовців ЗСУ вважаються безвісти зниклими.

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Як повідомляв УНІАН, найбільші втрати українські сили понесли в ході бою під Краматорськом 13 травня. Терористи влаштували засідку, вбили сімох військових, підбили один БТР і один ГАЗ.

Довідка УНІАН. Після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід з України, Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будинки у ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.