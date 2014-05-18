На Луганщині бойовики викрали дві БРДМ із пожежно-рятувальних частин

15:05, 18 травня 2014
Політика
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У Луганській області із Державних пожежно-рятувальних частин люди у камуфляжному одязі викрали БРДМ.

Бойовики викрали дві БРДМ / Фото УНІАН

У Сєвєродонецьку та Лисичанську терористи викрали  у Державних пожежно-рятувальних частин броньовані розвідувально-дозорні машини.

Про це повідомляється на сайті управління МВС в Луганській області.

"17 травня до Сєвєродонецького міськвідділу міліції звернувся з заявою начальник Державної пожежно-рятувальної частини та повідомив, що о 13.30 15 невідомих чоловіків у камуфльованому одязі, озброєні автоматичною зброєю заволоділи БРДМ радіохімічної розвідки, яка знаходилася в неробочому стані (без палива та акумуляторної батареї)", - йдеться у повідомленні.

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Також цього ж дня до Лисичанського міськвідділу міліції звернувся в.о. начальника Державної пожежно-рятувальної частини та повідомив, що о 16.45 четверо невідомих чоловіків у камуфльованому одязі, озброєні автоматичною зброєю, з території частини теж заволоділи БРДМ радіохімічної розвідки.

У повідомленні зазначається, що дані факти зареєстровано та вживаються заходи щодо розшуку транспортних засобів та затримання осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

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