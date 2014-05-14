В Артемівську терористи викрали двох міліціонерів
08:43, 14 травня 2014Політика
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В Артемівську Донецької області терористи викрали двох міліціонерів.
Терористи викрали двох міліціонерів / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляють місцеві журналісти в соціальних мережах з посиланням на родичів викрадених.
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Двоє співробітників міськвідділу міліції р. Червоний Лиман - начальник сектору карного розшуку Ярослав Меженной та начальник сектору громадської безпеки Леонід Бровкін - були викрадені 12 травня вдень у місті Артемівську, де обидва проживали.
Інформації про їх місцезнаходження ні, у прес-службі Головного управління МВС України в Донецькій області про процеси, викраданнях не повідомляють.
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