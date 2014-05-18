У Сімферополі зник журналіст, який вів пряму трансляцію з траурного мітингу

У Сімферополі після траурного мітингу кримськотатарського народу до 70-річчя депортації зник журналіст, засновник інтернет-проекту "Відкритий Кримський канал" Осман Пашаєв.

Про це повідомила Зеніфе Сейдаметова з його сторінки у Facebook.

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"Зі сторінки Османа пише Зеніфе. Надійшла інформація, що Османа заарештували в Сімферополі. Інформація поки не підтверджена. Хто зв'язувався з Османом сьогодні, напишіть, пліз, що знаєте. Родичі не в курсі. Осман не відповідає на тел. дзвінки. Турецький оператор, який повинен був бути з ним сьогодні теж не відповідає", - написала вона.

У Сімферополі Пашаєв вів пряму трансляцію з траурних заходів кримських татар.