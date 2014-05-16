В Україні встановлено День боротьби за права кримськотатарського народу - указ

Виконувач обов’язків президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав указ, яким установив в Україні День боротьби за права кримськотатарського народу, що відзначатиметься щороку 18 травня.

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Текст документу розміщений на президентському сайті.

Указ видано, враховуючи, що через сімдесят років після депортації внаслідок дій тоталітарного режиму колишнього СРСР кримськотатарський народ постає перед загрозою дискримінації на рідній землі, з метою підтримки боротьби громадян України – кримських татар за реалізацію своїх прав як представників корінного народу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.