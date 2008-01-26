У вівторок Яценюк спробує почати все з початку

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що ВР має зібратися на пленарне засідання у вівторок, 29 січня. Про це він сказав вчора в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"У понеділок я скличу погоджувальну раду, і буду наполягати на тому, щоб у вівторок було пленарне засідання", - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомлялося, Верховна Рада сьогодні так і не змогла розпочати роботу через те, що представники опозиції заблокували трибуну.

Раніше планувалося, що 25 січня 1-я сесія Верховної Ради буде закрита.