Симоненко знявся з виборів

Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко заявив, що знімає свою кандидатуру з виборів президента України.

Про це кандидат у президенти заявив під час дебатів на Першому національному, повідомляє Левый берег.

"Комуністична партія прийняла рішення: ми знімаємо свою кандидатуру з виборів президента", - сказав лідер КПУ в прямому ефірі.

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"Всебічно обговоривши ситуацію, Президія ЦК за участю керівників всіх регіональних організацій прийняла рішення про припинення участі нашого кандидата у виборчій кампанії, про що повідомлено Центральній виборчій комісії", - повідомляє прес-служба КПУ.

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Нагадаємо, раніше свої кандидатури з президентських передвиборних перегонів зняли Наталія Королевська і Олег Царьов.

Пізніше бажання знятися з виборів озвучив Зорян Шкіряк. Але ЦВК за законом вже не змогла задовольнити його прохання.

Таким чином, у позачергових виборах президента, які призначені на 25 травня, візьме участь 21 кандидат.