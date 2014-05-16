Симоненко знявся з виборів
Про це кандидат у президенти заявив під час дебатів.
Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко заявив, що знімає свою кандидатуру з виборів президента України.
Про це кандидат у президенти заявив під час дебатів на Першому національному, повідомляє Левый берег.
"Комуністична партія прийняла рішення: ми знімаємо свою кандидатуру з виборів президента", - сказав лідер КПУ в прямому ефірі.
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"Всебічно обговоривши ситуацію, Президія ЦК за участю керівників всіх регіональних організацій прийняла рішення про припинення участі нашого кандидата у виборчій кампанії, про що повідомлено Центральній виборчій комісії", - повідомляє прес-служба КПУ.
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Нагадаємо, раніше свої кандидатури з президентських передвиборних перегонів зняли Наталія Королевська і Олег Царьов.
Пізніше бажання знятися з виборів озвучив Зорян Шкіряк. Але ЦВК за законом вже не змогла задовольнити його прохання.
Таким чином, у позачергових виборах президента, які призначені на 25 травня, візьме участь 21 кандидат.