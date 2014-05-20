Аваков позитивно оцінив заяву Ахметова

"Сила і енергія людей змете терористичну погань краще за будь-яку АТО. Було б бажання - справжнє, не картонне. І розбіжності з'ясуємо, і автомати відкладемо припадати пилом", - написав Аваков на своїй сторінці у Фейсбуці.

Міністр позитивно відгукнувся про заяву Ріната Ахметова з закликом до донеччанам вийти на страйк проти ДНР. При цьому Аваков наперед відповів скептикам, що такий страйк проводити не пізно, а оптимістам - що шлях буде важким.

Нагадаємо, Ахметов в екстреній заяві закликав робітників Донбасу вийти на страйк проти кровопролиття і назвав ДНР геноцидом Донбасу.