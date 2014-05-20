Ахметов у екстреній заяві закликав робітників Донбасу вийти на страйк проти кровопролиття
Український бізнесмен засудив дії бойовиків, які ведуть боротьбу проти Донбасу
Власник компанії СКМ, український бізнесмен Рінат Ахметов закликав робітників своїх підприємств вийти на попереджувальний страйк проти сепаратизму і підкреслив, що дії озброєних сепаратистів є "боротьбою проти Донбасу".
Про це йдеться в його екстреній заяві в ефірі телеканала "Україна", передає ТСН.ua.
"Сьогодні маріупольці хотіли провести марш миру. І як мені сказали, на акцію збиралися вийти більше п'ятдесяти тисяч чоловік. І це - тільки в одному Маріуполі, а по Донбасу сьогодні готові вийти мільйони. Чому? Тому що люди втомилися жити в страху . Втомилися жити в терорі. Втомилися виходити на вулиці і потрапляти під кулі. Донбасом ходять з автоматами, з гранатометами, у містах бандитизм і мародерство. Це хіба мирне життя? Це хіба сильна економіка? Це хіба гідна робота і гідна зарплата? Ні! І саме тому люди хотіли вийти на марш миру", - сказав Ахметов.
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"Я хочу сказати всім: нас не залякати, нас не зупинити. Нікому, в тому числі, тим, хто називає себе якоюсь Донецької республікою. Хто чув про неї? Хто знає імена лідерів ДНР? Що вони зробили для Донбасу? Ні! Це боротьба проти Донбасу! Це – геноцид Донбасу", - вважає бізнесмен.
Тому, у зв'язку з цими подіями, Ахметов закликав трудовий Донбас до проведення попереджувальних страйків по всьому регіону.
"Я закликаю всі трудові колективи вийти завтра на попереджувальний протест за місцем роботи. І цей мітинг розпочнеться завтра опівдні з гудка, який прозвучить на всіх підприємствах Донбасу на підтримку миру і проти кровопролиття. І поки мир запанує, щодня о 12-00 по всьому Донбасу лунатиме такий гудок", - сказав він.
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Ахметов також закликав "всіх автомобілістів, всіх патріотів нашого краю приєднатися до цієї акції".
Як вже раніше повідомлялося, експерти губляться в здогадках, для чого Ахметов підписав "мирову" з терористами.