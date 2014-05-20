Ахметов у екстреній заяві закликав робітників Донбасу вийти на страйк проти кровопролиття

Власник компанії СКМ, український бізнесмен Рінат Ахметов закликав робітників своїх підприємств вийти на попереджувальний страйк проти сепаратизму і підкреслив, що дії озброєних сепаратистів є "боротьбою проти Донбасу".

Про це йдеться в його екстреній заяві в ефірі телеканала "Україна", передає ТСН.ua.

"Сьогодні маріупольці хотіли провести марш миру. І як мені сказали, на акцію збиралися вийти більше п'ятдесяти тисяч чоловік. І це - тільки в одному Маріуполі, а по Донбасу сьогодні готові вийти мільйони. Чому? Тому що люди втомилися жити в страху . Втомилися жити в терорі. Втомилися виходити на вулиці і потрапляти під кулі. Донбасом ходять з автоматами, з гранатометами, у містах бандитизм і мародерство. Це хіба мирне життя? Це хіба сильна економіка? Це хіба гідна робота і гідна зарплата? Ні! І саме тому люди хотіли вийти на марш миру", - сказав Ахметов.

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"Я хочу сказати всім: нас не залякати, нас не зупинити. Нікому, в тому числі, тим, хто називає себе якоюсь Донецької республікою. Хто чув про неї? Хто знає імена лідерів ДНР? Що вони зробили для Донбасу? Ні! Це боротьба проти Донбасу! Це – геноцид Донбасу", - вважає бізнесмен.

Тому, у зв'язку з цими подіями, Ахметов закликав трудовий Донбас до проведення попереджувальних страйків по всьому регіону.

"Я закликаю всі трудові колективи вийти завтра на попереджувальний протест за місцем роботи. І цей мітинг розпочнеться завтра опівдні з гудка, який прозвучить на всіх підприємствах Донбасу на підтримку миру і проти кровопролиття. І поки мир запанує, щодня о 12-00 по всьому Донбасу лунатиме такий гудок", - сказав він.

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Ахметов також закликав "всіх автомобілістів, всіх патріотів нашого краю приєднатися до цієї акції".

Як вже раніше повідомлялося, експерти губляться в здогадках, для чого Ахметов підписав "мирову" з терористами.