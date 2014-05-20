Акція "За мирний Донбас!" стартувала на стадіоні "Донбас Арена"

Акція "За мирний Донбас! За Донбас без терору, зброї і кровопролиття!" стартувала на стадіоні "Донбас Арена" в Донецьку, - повідомляє кореспондент "ОстроВа".

Гравці "Шахтаря" в акції не беруть участі, оскільки у них зараз відпустка: футболісти знаходяться в роз'їздах.

При цьому на стадіон прийшли співробітники ФК "Шахтар". Всього присутні понад 400 чоловік.

Рівно о 12 годині на стадіоні включили "гудок миру", який пролунав з динаміків. Учасники акції махають помаранчевими прапорцями з логотипом клубу і написом "Вперед, "Шахтар".

"Гудок миру буде звучати кожен день, поки не буде миру", - сказав ведучий Костянтин Кіркорян.

Ввечері 19 травня власник компанії СКМ, президент ФК "Шахтар" Рінат Ахметов в екстреній заяві, яку транслювала ТРК "Україна", перервавши трансляцію фільму, закликав робітників своїх підприємств вийти на попереджувальний страйк проти сепаратизму і підкреслив, що категорично проти так званої "Донецької народної республіки".