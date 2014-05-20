Прикордонники не пропустили в Україну понад 200 екстремістів з Росії

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, також не пропускаються всі підозрілі особи, стосовно яких є підстави вважати, що вони їдуть з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Прикордонниками вжито таких заходів щодо посилення українсько-російського кордону: всі пункти пропуску перекрити бетонними блоками та протитанковими їжаками, кількість смуг руху зменшена до мінімуму; всі ділянки кордону посилено прикордонними резервами; створені резерви прикриття – мотоманеврені групи; в всіх пунктах пропуску для упередження в’їзду екстремістів, ввезення зброї та засобів терору здійснюється посилений прикордонний контроль.

Також триває інженерне облаштування українсько-російської ділянки: обладнано понад 200 блокпостів, 400 вогневих позицій, 70 км траншей і перешкод на загрозливих ділянках, пошкоджено майже 200 об’їзних доріг поза пунктами пропуску; на оперативних напрямках встановлені сигнальні мінні поля та сигналізаційні системи.

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Все це в комплексі дозволяє прикордонникам виявляти у затриманих екстремістсько-налаштованих осіб зброю, боєприпаси, бронежилети, значну кількість валюти, пропагандистську літературу.

До охорони правопорядку у прикордонних районах залучаються представники місцевих сил самооборони та народних дружин, формуються блокпости з патріотично налаштованого населення прикордоння.

«В умовах зростання напруженості в східному прикордонні України військовослужбовці Державної прикордонної служби на сьогодні залишаються головними гарантами територіальної цілісності країни. Проте в Донецькій та Луганській областях їм доводиться працювати в умовах постійних провокацій та психологічного тиску», - наголосили у Держприкордонслужбі.