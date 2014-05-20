Терористи в центрі Донецька обстрілюють вертоліт
Бойовики обстрілювали вертоліт кожного разу, коли він пролітав над центром Донецька.
Бойовики самопроголошеної "Донецької народної республіки" зі стрілецької зброї обстрілюють вертоліт, який кружляє над центром Донецька, повідомляє кореспондент "ОстроВа".
Вертоліт зробив два кола і кожен раз, коли він пролітав над центром міста, по ньому відкривали стрілянину.
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Як повідомлялося раніше, сьогодні в Донецьку та області за ініціативи організацій громадянського суспільства проходить попереджувальний протест-мітинг проти дестабілізації ситуації на Донбасі, проти насильства та хаосу, бандитизму та мародерства. Підприємства регіону вийшли на попереджувальний страйк, а автомобілісти підтримали акцію звуком ввімкнених клаксонів.