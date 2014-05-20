Терористи в центрі Донецька обстрілюють вертоліт

Бойовики самопроголошеної "Донецької народної республіки" зі стрілецької зброї обстрілюють вертоліт, який кружляє над центром Донецька, повідомляє кореспондент "ОстроВа".

Вертоліт зробив два кола і кожен раз, коли він пролітав над центром міста, по ньому відкривали стрілянину.

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Як повідомлялося раніше, сьогодні в Донецьку та області за ініціативи організацій громадянського суспільства проходить попереджувальний протест-мітинг проти дестабілізації ситуації на Донбасі, проти насильства та хаосу, бандитизму та мародерства. Підприємства регіону вийшли на попереджувальний страйк, а автомобілісти підтримали акцію звуком ввімкнених клаксонів.