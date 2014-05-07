”Міністр оборони” так званої ”Донецької народної республіки” затриманий за замах на вбивство
”Міністр оборони” так званої ”Донецької народної республіки” Ігор Какідзянов затриманий за замах на вбивство та інші злочини.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виїзного засідання КМУ, яке в ці хвилини проходить у Харкові, заявив в.о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков.
За його словами, “сьогодні в результаті операції взята під контроль ситуація в Маріуполі. Паралельно проведений арешт так званого міністра оборони так званої Донецької республіки Ігоря Какідзянова, який затриманий за замах на вбивство та за скоєння низки злочинів”, - сказав в.о. міністра.
У свою чергу прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк підкреслив, що всі активісти сепаратистських рухів, які не вчиняли тяжких злочинів, ще можуть бути амністовані.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 травня, у Донецькій області сепаратисти обстріляли автобус з бійцями батальйону міліції спецпризначення «Азов», який рухався з Маріуполя в бік Бердянська. Поранено водія. Одного із тих, хто стріляв, вбито. Ще двох нападників затримано, зброю вилучено. Серед затриманих – «міністр оборони» так званої «Донецької народної республіки» Ігор Какідзянов.