Кличко спростовує інформацію про підкуп виборців "УДАРу"

Інформація про те, що «УДАР» нібито здійснює підкуп виборців для своєї підтримки, є не чим іншим, як провокацією. Про це заявив лідер партії «УДАР» Віталій Кличко.

Він наголосив, що останнім часом з'являється багато спекуляцій, бруду і брехні щодо нібито підкупу виборців кандидатами в Київраду від «УДАРу». Зокрема, нібито від імені «ударівців» роздають якісь «подарункові сертифікати», пропонують гроші тощо. А коли люди приходять їх отримати, то, звичайно, викривається обман.

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Політик зауважив, що, на жаль, його опоненти та опоненти «УДАРу» вдаються до нечесної гри. «Конкуренти, вочевидь, зважаючи на високі рейтинги нашої політичної сили, скотилися до брудної кампанії. Ми дуже хочемо, щоб українська політика відповідала європейським стандартам. Але знову бачимо старі методи», – наголосив лідер «УДАРу».

Віталій Кличко підкреслив, що «УДАР» ніколи не поливав брудом опонентів та не займався і не займатиметься підкупом виборців. «Ми ніколи нікого не купували ні за гречку, ні за рис, ні за гроші. І якщо від нашого імені обіцяють чи роздають гроші – не вірте шахраям. Ми за чесну і принципову політику», – додав Кличко.