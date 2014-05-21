РНБО створить український канал для трансляції закордоном

Про це заявила Заступник секретаря у РНБО України Вікторія Сюмар у Facebook.

"Іномовлення має бути державним та мовити на закордон - країни СНД, Європа, США, і в українському випадку на тимчасово окуповану територію АР Крим", - пише Сюмар.

Вона зазначає, що концепція каналу, фактично, готова. РНБО в процесі формування такого каналу на базі БТБ та УТР.

"БТБ був створений Арбузовим як банківський канал за гроші Нацбанку, і тепер працюватиме на державу та забезпеченні її інтересів в донесенні своєї позиції. Зараз тривають юридичні процедури переоформлення", - зазначила Сюмар.

Вона також пообіцяла, що на каналі буде низка низка нових та цікавих форматів, які дадуть можливість світові побачити Україну.

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"Але там не буде брехні та постановочних відео а-ля Russia Today. Це не наш шлях. Краще вчитися на інших прикладах, які значно більш авторитетні та довговічніші за продукти Геббельса", - пише Сюмар.