Спецслужби заарештували режисера Сенцова в Криму, аби вислужитися - російський журналіст

Про це в ефірі 5 каналу заявив російський і білоруський журналіст Павло Шеремет.

За його версією, зрадникам з українських спецслужб, які залишилися в Криму треба було терміново показати новому керівництву. що вони "круті офіцери".

"У мене є версія чому заарештований у Криму український режисер і проходить тепер там у них, як терорист. От уявіть собі, Україна втратила Крим - Крим анексований Росією, всі спецслужби, які там були українськими, фактично стають зрадниками, вони публічно, я сам чув розповідь колишнього командира «Беркута», про те що вони були 20 років на окупованій території, що над ними знущалися, що вони отримували свої медалі і в'язанки прямо крізь сльози. І от їх зараз об'єднують з ФСБ чи іншими структурами, їм потрібно продемонструвати, що вони круті офіцери, що вони дійсно жили в умови окупації, що вони тут кожен день були атаковані бандерівцями, жидо-бандерівцями і ким тільки ще не атаковані. І кримські татари ходять тут і точать свої ножі", - розповів журналіст.

Читайте такожАрештованого ФСБ українського режисера етапували до Москви - журналісткаНа його думку, арешт Сенцова - звичайна "кар'єрна технологія" представників спецслужб.

"Це звичайна технологія кар'єристів від спецслужб, і вони починають вигадувати справи, висмоктувати ці справи, вигадувати ворогів і ось тут якийсь режисер, вони не розуміють режисер не режисер, якийсь «ворог народу» і ось вони ліплять цю справу. А в Москві хто там знає, адже по всіх каналах показують, що тут йде кривава бійня і тут їм до Москви приходять з Сімферополя документи про те, що вони розкрили осередок терористів. Ну, чудово. По телевізору я сам бачив, як там взяли 7 гастарбайтерів з Луганська і оголосили, що це, значить, бойове крило «Правого сектора» приїхало в Росію влаштовувати теракти на залізниці», - заявив Шеремет.