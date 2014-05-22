Терористи обстрілюють житловий масив у Слов'янську задля провокації

Бойовики обстрілюють житловий масив у Слов'янську, щоб спровокувати українських силовиків на активні дії.

Про це у середу ввечері ''Українській правді'' повідомив керівник медіацентру АТО Владислав Селезньов.

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Він нагадав, що діяльність особового складу залученого до Антитерористичної операції спрямована на підтримання миру та спокою в регіоні.

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''Терористи, знаючи про це, використовують підлу тактику диверсійних дій, стріляють в українських солдат з житлових кварталів, дитячих майданчиків, ховаючись за спинами мирних жителів, добре розуміючи, що українські силовики не стануть за таких умов стріляти у відповідь, воїни України бережуть життя мирних людей'', - зазначив Селезньов.