Бойовики вночі обстріляли позиції силовиків у Слов’янську

Про це написав на своїй сторінці у Facebook керівник оперативної групи з інформування про Антитерористичну операцію Владислав Селезньов.

Читайте такожУ перестрілці в Слов'янську снарядом пошкодило газопровід - ЗМІ

«Незаконні збройні формування цієї ночі обстріляли із САУ 2С9 «НОНА» позиції українських силовиків у місті Слов’янськ. Бандити вкотре застосували підлу тактику ведення обстрілу з житлових кварталів населеного пункту. Внаслідок обстрілу 4 військовослужбовців отримали легкі поранення, їм надана невідкладна допомога та здійснена медична евакуація», - повідомив Селезньов.