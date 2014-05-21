Бойовики вночі обстріляли позиції силовиків у Слов’янську
09:25, 21 травня 2014Політика
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Бойовики вночі обстріляли позиції українських силовиків у Слов’янську.
Терористи стріляли із САУ 2С9 «НОНА» / Wikipedia
Про це написав на своїй сторінці у Facebook керівник оперативної групи з інформування про Антитерористичну операцію Владислав Селезньов.
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«Незаконні збройні формування цієї ночі обстріляли із САУ 2С9 «НОНА» позиції українських силовиків у місті Слов’янськ. Бандити вкотре застосували підлу тактику ведення обстрілу з житлових кварталів населеного пункту. Внаслідок обстрілу 4 військовослужбовців отримали легкі поранення, їм надана невідкладна допомога та здійснена медична евакуація», - повідомив Селезньов.
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