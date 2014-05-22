Росія відводить війська від українського кордону

У повідомленні прес-служби міноборони Росії говориться, що проводиться відправлення з Ростовської, Бєлгородської і Брянської областей 4 залізничних ешелонів і 15 літаків Іл-76. Відправка військової техніки та озброєння, матеріальних засобів здійснюється залізничними ешелонами, особового складу - літаками військово-транспортної авіації Іл-76 (за один рейс на Іл-76 можна перевести понад 120 десантників). Бронетанкова техніка на гусеничному ходу переміщається по дорогах на спеціальних колісних тягачах.

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Як повідомляв УНІАН, 21 травня у міноборони РФ заявили, що навчання біля кордонів України проводилися протягом 6 місяців, війська повинні були повернутись на місця постійної дислокації до 1 червня. 19 травня в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін дав наказ повернути війська, які проводять навчання біля кордону України, в місця постійної дислокації.