Невідомі обстріляли тягову підстанцію станції Славкурорт - ЗМІ

Обсяги руйнувань уточнюються.

Сьогодні, 22 травня 2014 року, о 1:40 невідомі обстріляли тягову підстанцію станції Славкурорт, повідомляє 062.ua. Як повідомляє прес-служба донецької залізниці, в результаті пошкоджено районний трансформатор 35/10 кВт і сталося загоряння масел. Вогонь пошкодив другий районний трансформатор і кабелі відкритого розподільного пристрою. Читайте такожЗМІ: На Луганщині терористи заблокували роботу склозаводу Пожежу ліквідовано близько 5:00 силами пожежників міста Слов'янська. Обсяги руйнувань уточнюються. Розпочаті відновлювальні роботи.

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