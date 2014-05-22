Невідомі обстріляли тягову підстанцію станції Славкурорт - ЗМІ
11:04, 22 травня 2014Політика
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Обсяги руйнувань уточнюються.
Невідомі обстріляли тягову підстанцію станції Славкурорт - ЗМІ / kramtp.info
Сьогодні, 22 травня 2014 року, о 1:40 невідомі обстріляли тягову підстанцію станції Славкурорт, повідомляє 062.ua.
Як повідомляє прес-служба донецької залізниці, в результаті пошкоджено районний трансформатор 35/10 кВт і сталося загоряння масел. Вогонь пошкодив другий районний трансформатор і кабелі відкритого розподільного пристрою.
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Пожежу ліквідовано близько 5:00 силами пожежників міста Слов'янська.
Обсяги руйнувань уточнюються. Розпочаті відновлювальні роботи.
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