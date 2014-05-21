Терористи обстріляли військову частину в Артемівську

20 травня о 20.00 бойовики обстріляли будівлю штабу військової частини ЗСУ в Артемівську, Донецької області. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Терористи здійснювали обстріл протягом 3 хвилин в хаотичному порядку, знаходячись у цивільному авто ВАЗ-2101 жовтого кольору", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 5 вікон та стіни будівлі. Інше військове майно значних ушкоджень не зазнало.

Після обстрілу частини терористи зникли в невідомому напрямку. В результаті обстрілу військової частини ніхто не постраждав.