Терористи обстріляли військову частину в Артемівську
11:41, 21 травня 2014Політика
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Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 5 вікон та стіни будівлі.
Після обстрілу частини терористи зникли в невідомому напрямку / REUTERS
20 травня о 20.00 бойовики обстріляли будівлю штабу військової частини ЗСУ в Артемівську, Донецької області. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
"Терористи здійснювали обстріл протягом 3 хвилин в хаотичному порядку, знаходячись у цивільному авто ВАЗ-2101 жовтого кольору", - йдеться у повідомленні.
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Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 5 вікон та стіни будівлі. Інше військове майно значних ушкоджень не зазнало.
Після обстрілу частини терористи зникли в невідомому напрямку. В результаті обстрілу військової частини ніхто не постраждав.
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