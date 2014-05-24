Дивіться трансляцію Молитви за Україну із Софії Київської

13:00, 24 травня 2014
Політика
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В Софії Київській відбувається екуменічна Молитва за Україну.

Пряму трансляцію події веде Перший Національний. Трансляція має початися одразу по завершенні міжнародної Молитви за Україну, мир і спокій, організованої співачкою Русланою.

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За Україну й український народ молитимуться предстоятелі різних церков і керівники релігійних організацій. Гості заходу й телеглядачі почують настанови: 

Філарета – Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України, предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату;

Мефодія – Митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Української автокефальної православної церкви;

Святослава Шевчука – Верховного архієпископа, настоятеля Української греко-католицької церкви;

Маркіяна Трофим'яка – Єпископа, заступника Голови Конференції єпископату Римсько-католицької церкви в Україні;

В'ячеслава Васильовича Нестерука – президента Всеукраїнського союзу об'єднань євангельських християн-баптистів;

Григоріса Буніатяна – Архієпископа, глави Української єпархії Вірменської апостольської церкви;

Якоба Дов Блайха – головного рабина м. Києва та України, президента Об'єднання іудейських релігійних організацій України.

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