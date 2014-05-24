Дивіться трансляцію Молитви за Україну із Софії Київської

В Софії Київській відбувається екуменічна Молитва за Україну.

Пряму трансляцію події веде Перший Національний. Трансляція має початися одразу по завершенні міжнародної Молитви за Україну, мир і спокій, організованої співачкою Русланою. Читайте такожВ Україні почався день агітаційної "тиші" За Україну й український народ молитимуться предстоятелі різних церков і керівники релігійних організацій. Гості заходу й телеглядачі почують настанови: Філарета – Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України, предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату; Мефодія – Митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Української автокефальної православної церкви; Святослава Шевчука – Верховного архієпископа, настоятеля Української греко-католицької церкви; Маркіяна Трофим'яка – Єпископа, заступника Голови Конференції єпископату Римсько-католицької церкви в Україні; В'ячеслава Васильовича Нестерука – президента Всеукраїнського союзу об'єднань євангельських християн-баптистів; Григоріса Буніатяна – Архієпископа, глави Української єпархії Вірменської апостольської церкви; Якоба Дов Блайха – головного рабина м. Києва та України, президента Об'єднання іудейських релігійних організацій України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter