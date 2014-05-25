Терористи повідомили про загибель італійського журналіста і його перекладача

"У селі Андріївкапід Слов'янському вбиті італійський журналіст Андреа Роччелли і його перекладач Андрій Миронов", - йдеться в повідомленні самопроголошеної Донецької народної республіки, передає ТСН.

Читайте такожТерористи Слов'янська заявили про сотні убитих українських і американських військових

Цю інформацію з посиланням на штаб терористів підтверджують російські ЗМІ, проте отримати офіційне підтвердження цієї інформації поки не вдалося.