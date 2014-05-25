Терористи повідомили про загибель італійського журналіста і його перекладача

10:00, 25 травня 2014
Політика
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Під Слов'янському в селі Андріївка були вбиті італійський журналіст Андреа Роччелли і його перекладач - громадянин Росії Андрій Миронов.

Убиты итальтянский журналист и его переводчик - гражданин России / фото REUTERS

"У селі Андріївкапід Слов'янському вбиті італійський журналіст Андреа Роччелли і його перекладач Андрій Миронов", - йдеться в повідомленні самопроголошеної Донецької народної республіки, передає ТСН.

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Цю інформацію з посиланням на штаб терористів підтверджують російські ЗМІ, проте отримати офіційне підтвердження цієї інформації поки не вдалося.

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