Штаб Порошенка не фіксує серйозних порушень на виборах

Як передає кореспондент УНІАН, він повідомив: «У нас є більше 2 тис. мобільних юридичних груп, які повинні вмить виїжджати на місце в разі порушень. Але станом на цей час, вони майже не задіяні, оскільки порушень майже немає».

Читайте такожВ Україні проходять позачергові вибори президента (онлайн-трансляція)

Як сказав Ковальчук, «ми готувалися до будь-якого розвитку подій, і налаштовували своїх фахівців протидіяти будь-яким порушенням у роботі виборчих комісій».

За словами Ковальчука, зараз штаб задоволений ходом голосування, незважаючи на те, що в деяких регіонах на дільницях спостерігаються великі черги. «Думаю, що ми будемо свідками досить високої явки виборців. Принаймні, на даний момент я можу констатувати, що явка вже більша, ніж явка під час парламентської кампанії 2012 року. Я хочу зазначити, що сьогодні ні в кого немає шансів сказати, що вибори не відбулися. Сподіваюся, що після закриття дільниць – після 8 години вечора - бюлетені будуть досить швидко пораховані», - підкреслив Ковальчук і додав, що штаб уже звернувся до органів внутрішніх справ і Служби безпеки з тим, щоб вони відповідним чином забезпечили спокій на виборчих дільницях під час підрахунку голосів і забезпечили належне транспортування документів до ЦВК. «А ми зі свого боку готові їм допомогти», - сказав Ковальчук.

Він також висловив надію, що на цих виборах результати волевиявлення громадян співпадуть із результатами екзит-полів. «Я думаю, що цього разу результати волевиявлення відповідатимуть результатам екзит-полів, і невідповідність може бути лише тоді, якщо будуть маніпуляції з цифрами екзит-полів», – сказав Ковальчук.

«Ми вжили всіх необхідних заходів. Усі дільниці, які повинні були відкритися – відкриті й працюють, і думаю, що близько першої години ночі (26 травня - УНІАН) ми отримаємо коректні результати волевиявлення громадян, і народ обере президента вже в першому турі», - додав керівник штабу.

Він також підкреслив, що штаб вестиме паралельний і альтернативний підрахунок голосів. «По Україні ми обов'язково вестимемо паралельний підрахунок голосів, ми організували альтернативний підрахунок голосів. За паралельним підрахунком голосів ми отримаємо інформацію з кожної дільниці, як тільки будуть пораховані голоси й підписано протокол дільничної комісії. Альтернативний підрахунок голосів передбачає звірку даних паралельного підрахунку голосів із уже отриманими результатами від окружкомів. Ми матимемо 100% інформацію, яка відповідатиме дійсності. Результати отримуватимемо в режимі реального часу після 8 вечора», - резюмував Ковальчук.