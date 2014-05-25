У США нинішні вибори президента України вважають “історичними” - спостерігач

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клігер сказав під час прес-конференції у Києві, присвяченій проведенню Національного екзіт-полу – 2014.

Він зазначив, що історичними ці вибори є через те, що матимуть наслідки не лише для України, але й для Європи та всього світу.

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Клігер додав, що великі черги на виборчих дільницях — це хоч і не дуже добре, але має і позитивний бік.

“Іде величезна лавина народу на вибори. Активність виборців — виключно висока”, - сказав спостерігач.

За словами Клігера, за його оцінками та оцінками його колег у Києві на тих дільницях, які вони відвідали, проголосували вже не менш як 70-75% виборців.

Спостерігач також зауважив, що люди охоче оберуть участь в екзіт-полі.

Своєю чергою керівник відділу Аналітичного центру Юрія Левади (Левада-Центр, Москва, Росія) Катерина Козеренко зазначила, що соціологи сьогодні працюють, “як швейцарський годинник”, і висловила сподівання, що нинішній екзіт-пол пройде так само добре, як і на попередніх виборах.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада прийняла постанову про самоусунення президента Віктора Януковича від виконання конституційних обов'язків і призначила дострокові вибори президента на 25 травня.

На пост глави держави претендує 21 кандидат.