У США нинішні вибори президента України вважають “історичними” - спостерігач
Спостерігач зі Сполучених Штатів Америки Сем Клігер зазначає, що у США нинішні позачергові вибори президента України вважають “історичними”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Клігер сказав під час прес-конференції у Києві, присвяченій проведенню Національного екзіт-полу – 2014.
Він зазначив, що історичними ці вибори є через те, що матимуть наслідки не лише для України, але й для Європи та всього світу.
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Клігер додав, що великі черги на виборчих дільницях — це хоч і не дуже добре, але має і позитивний бік.
“Іде величезна лавина народу на вибори. Активність виборців — виключно висока”, - сказав спостерігач.
За словами Клігера, за його оцінками та оцінками його колег у Києві на тих дільницях, які вони відвідали, проголосували вже не менш як 70-75% виборців.
Спостерігач також зауважив, що люди охоче оберуть участь в екзіт-полі.
Своєю чергою керівник відділу Аналітичного центру Юрія Левади (Левада-Центр, Москва, Росія) Катерина Козеренко зазначила, що соціологи сьогодні працюють, “як швейцарський годинник”, і висловила сподівання, що нинішній екзіт-пол пройде так само добре, як і на попередніх виборах.
Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада прийняла постанову про самоусунення президента Віктора Януковича від виконання конституційних обов'язків і призначила дострокові вибори президента на 25 травня.
На пост глави держави претендує 21 кандидат.